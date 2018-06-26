Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



AK Parti listesinden milletvekili olmak için 14’ü 3 dönemlik olan 15 belediye başkanı görevinden istifa etmişti. Bu belediye başkanlarından 7’si listelere girerken; 8’i Mart 2019’a kadar görevini yürütebilecekken hem başkanlıktan hem de milletvekilliğinden oldu. 3 dönemdir belediye başkanlığı yapan ve risk alarak milletvekilliğini kazanan iki Büyükşehir Belediye Başkanı TBMM’ye girdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa eden Tahir Akyürek, 2’nci sıradan ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa eden Yusuf Ziya Yılmaz ise 2’nci sıradan milletvekili olmayı başardı. Sadece 2 dönemdir Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan ve istifa eden Ahmet Çakır ise 3’üncü sıradan Meclis’e girdi.

Üç dönemdir Bilecik Belediye Başkanlığını yürüten Selim Yağcı da ilk sıradan Meclis sıralarında yer bulurken; İstanbul Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, İstanbul 2’nci bölge 12’nci sıradan ve Hatay Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi ise 4’üncü sıradan milletvekili oldu. Yine 3 dönemlik olan Sinop Ayancık Belediye Başkanı Ayhan Ergün ise kıl payı seçilemedi.