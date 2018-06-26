Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Biltekin ANKARA

CHP, cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği Muharrem İnce’ye ve kendisine bu seçimde de yeni bir şey eklemedi. Batı kıyılarına kısılıp kalan CHP, diğer bölgelerde sandıklarda varlık gösteremedi. AK Parti ise hakim olduğu seçim bölgesine sahip çıktı. 16 yıllık iktidarlık döneminde olduğu gibi bazı şehirler dışında, büyükşehirlerde ilk sırayı kimseye kaptırmayan AK Parti, 30 büyükşehrin 23’ünde yine birinci oldu.

Türkiye partisi olduğunu iddia eden HDP, yine Doğu ve Güneydoğu dışında etkili olamadı. 1 Kasım’da olduğu gibi 24 Haziran’da seçim bölgesi dışında İstanbul ve İzmir haricinde sandıktan çıkmayı başaramadı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 7 Haziran seçimlerinden itibaren harita rengi değişmiyordu. 24 Haziran seçimlerinde bir ilk yaşandı. Son iki seçimde Bitlis’te ilk sırada çıkamayan AK Parti, bu seçimde ilk sırada çıkmayı başardı.

