Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla PEKER ANKARA



Türkiye yeni yönetim sistemi ile birlikte dünya sahnesinde de daha etkin ve güçlü bir rol üstlenecek. Dünya liderlerinin kendisini arayarak zaferinden dolayı tebrik ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğine de hızlı başlayacak. Türkiye’de seçimi kazanan Cumhurbaşkanları tarafından gelenek haline gelen ilk ziyaretler iki dost ve kardeş ülkeye gerçekleşirken; Cumhurbaşkanı Erdoğan da geleneği bozmayarak ilk ziyaretini KKTC ve Azerbaycan’a gerçekleştirmesi bekleniyor. Kısa bir süre önce ülkesinde büyük bir zafer kazanan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Türkiye ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan “İnşallah 24 Haziran'dan sonra da ilk yurt dışı ziyaretimi de Azerbaycan'a yapacağım” ifadesini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaferi sonrasında ilk uluslararası zirvesinin ise 11-12 Temmuz tarihlerinde Brüksel’de toplanacak olan NATO zirvesi olması bekleniyor. Erdoğan’ın ajandası yer alan bir diğer konu ise terörle mücadele olacak. Terör örgütünün Kandil, Sincar ve Menbiç’ten atılması için diplomatik ve askerî girişimler sürecek.