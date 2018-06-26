Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükümetin seçim sonrası ilk söz olarak vaat ettiği bedelli askerlik konusunda Ekim ayına işaret edilirken meslek lisesi öğrencileri için de bedelli askerlik veya kısa dönem askerlik hakkı getirilmesi isteniyor.

Takım Tezgahları Sanayici ve İş adamaları Derneği (TİAD) Başkanı Hakan Aydoğdu, meslek lisesi mezunlarının sanayide kalmalarını sağlamak cazip bir ortam oluşturulması gerektiğini belirterek “Bu kapsamda meslek lisesi öğrencilerine ‘bedelli’ veya ‘kısa dönem’ askerlik uygulaması getirilebilir. Bunu ‘3 yıl çalışma şartına’ bağlayarak, sanayinin ara eleman ihtiyacı karşılanabilir” dedi.

Aydoğdu, “Meslek liselerinin durumu içler acısı. Okul kursanız da müfredat yeterli değil. Meslek liselerinde okuyanların yüzde 80’i sanayide çalışmak istemiyor. Tablo vahim! Kalan yüzde 10’u askerlik nedeniyle üniversiteye gitmek istiyor. Bu sorunu aşmak için meslek liseliye kısa dönem askerlik getirilmeli. Öğrencilere Mezun olduktan sonra sektöründe en az 3 yıl çalışmak kaydı ile kısa dönem askerlik getirilebilir, böylece çocuklar AVM’ye gitmek yerine sanayi de kalmış olur” diye konuştu.

BEDELLİ ASKERLİKTE SON DURUM

Bedelli askerlik için Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ tarafından yapılan son açıklamada, "Parlamento muhtemeldir ki 1 Ekim'e kadar ara verecek. Bedelli askerlikle ilgili konu Ekim'den sonra gündeme gelir" denildi.

Daha önce Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bedelli askerlikle ilgili yoğun talep olduğunu, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerekli açıklamaları yaptığını anımsatarak, şunları kaydetmişti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra biz bakanlık olarak gerekli bütün çalışmaları yaptık. Şu anda biz hazırız, bütün alternatiflerimizle hazırız. Aşağı yukarı 4 veya 5 seçenek var. Yaş var, ücret var, ücretin kullanma yerleri var, başka birtakım teknik ayrıntılar var, onları farklı formatlarda hazırladık. Hepsinde ortak, hiçbir askerlik hizmetinde bulunmayacaklar, gitmeyecekler. Sayın Cumhurbaşkanımız seçimden sonra bu çerçevede talimatını verecek, ona göre de gereği yapılacak. Aralık 2014'te çıkan bedelli yasasında yaş 26, ücret 18 bin liraydı. Başvuranların sayısı ise 203 bindi. Bir önceki 2011'in Aralık ayında çıkmıştı. Orada ücret 30 bin lira, yaş 27 idi, faydalanan 70 bindi."

2014 YILINDA BEDELLİ ASKERLİK ÇIKMIŞTI

2014 yılında yapılan çalışmalar neticesinde bedelli askerlik çıkmış ve binlerce vatandaş bedelli askerlikten yararlanmıştı. Bedelli askerlik ile birlikte binlerce vatandaş, 18 bin Türk Lirası karşılığında askerlik görevini yapmış sayıldı.