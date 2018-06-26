Birinci sınıfa ayrılan ve birinci sınıf olan hakim ve  savcılardan meslekten ayrıldıktan sonra yeniden mesleğe girenlerin, diğer şartlar  gerçekleşse dahi başarılı sayılabilmeleri için en az 2 yıllık süreyi meslekte  geçirmeleri gerekecek. 

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci  Sınıf Olan Hakim ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına  İlişkin İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı Resmi Gazete'de  yayımlandı.

Birinci sınıfa ayrılan ve birinci sınıf olan hakim ve savcıların 3  yılda bir tabi tutulacakları incelemeye ilişkin usul ve esasları belirleyen ilke  kararında yapılan değişiklikle mesleğe dönenler için uygulanan başarı  kriterlerine meslekte 2 yıl süre şartı getirildi.

Ayrıca bir inceleme döneminde, asliye hukuk mahkemesinde bin 200, sulh  hukuk mahkemesinde 2 bin 400, icra ceza işlerinde 2 bin 700, aile mahkemelerinde  bin 800, iş mahkemelerinde bin 350 işi sonuçlandırıp karara bağlayanların Kurulca  A defterine yükselmelerine karar verilebilecek.

Asliye hukuk mahkemesinde bin 500, sulh hukuk mahkemesinde 2 bin 700,  icra ceza işlerinde 3 bin 150, aile mahkemelerinde 2 bin 100, iş mahkemelerinde  bin 650 işi sonuçlandırıp karara bağlayanlar B defterine, asliye hukuk  mahkemesinde bin 800, sulh hukuk mahkemesinde 3 bin, icra ceza işlerinde 3 bin  600, aile mahkemelerinde 2 bin 400, iş mahkemelerinde bin 950 işi karara  bağlayanlar C defterine yükselebilecek.