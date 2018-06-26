Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birinci sınıfa ayrılan ve birinci sınıf olan hakim ve savcılardan meslekten ayrıldıktan sonra yeniden mesleğe girenlerin, diğer şartlar gerçekleşse dahi başarılı sayılabilmeleri için en az 2 yıllık süreyi meslekte geçirmeleri gerekecek.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci Sınıf Olan Hakim ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Birinci sınıfa ayrılan ve birinci sınıf olan hakim ve savcıların 3 yılda bir tabi tutulacakları incelemeye ilişkin usul ve esasları belirleyen ilke kararında yapılan değişiklikle mesleğe dönenler için uygulanan başarı kriterlerine meslekte 2 yıl süre şartı getirildi.

Ayrıca bir inceleme döneminde, asliye hukuk mahkemesinde bin 200, sulh hukuk mahkemesinde 2 bin 400, icra ceza işlerinde 2 bin 700, aile mahkemelerinde bin 800, iş mahkemelerinde bin 350 işi sonuçlandırıp karara bağlayanların Kurulca A defterine yükselmelerine karar verilebilecek.

Asliye hukuk mahkemesinde bin 500, sulh hukuk mahkemesinde 2 bin 700, icra ceza işlerinde 3 bin 150, aile mahkemelerinde 2 bin 100, iş mahkemelerinde bin 650 işi sonuçlandırıp karara bağlayanlar B defterine, asliye hukuk mahkemesinde bin 800, sulh hukuk mahkemesinde 3 bin, icra ceza işlerinde 3 bin 600, aile mahkemelerinde 2 bin 400, iş mahkemelerinde bin 950 işi karara bağlayanlar C defterine yükselebilecek.