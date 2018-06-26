Elazığ'da 24 Haziran Milletvekilliği seçimlerinde gayri resmi sonuçlara göre 340 oy ile milletvekilliğini AK Parti'ye kaptıran MHP tüm oyların yeniden sayılması için adliyeye giderek Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) dilekçe verdi.