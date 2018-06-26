Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elazığ'da 24 Haziran Milletvekilliği seçimlerinde gayri resmi sonuçlara göre 340 oy ile milletvekilliğini AK Parti'ye kaptıran MHP tüm oyların yeniden sayılması için adliyeye giderek Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) dilekçe verdi.