Elazığ'da 24 Haziran Milletvekilliği seçimlerinde gayri resmi sonuçlara göre 340 oy ile milletvekilliğini AK Parti'ye kaptıran MHP tüm oyların yeniden sayılması için adliyeye giderek Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) dilekçe verdi.
Elazığ'da 'oylar yeniden sayılsın' talebi
26.06.2018 - 16:21 | Son Güncelleme: 26.06.2018 - 16:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP, Elazığ'da tüm oyların yeniden sayılması için YSK'ya dilekçe verdi.
Etiketler : elazığ,seçim,
568938 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/568938.aspx
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