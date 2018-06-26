Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Haziran'daki seçim zaferinden dolayı tebrik ettiği öğrenildi.

İkili görüşmede Münbiç konusunun da ele alındığı öğrenildi.

İşte Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan o açıklama:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın

Donald Trump arasındaki telefon görüşmesine ilişkin basın açıklaması:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın

Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir.

ABD Başkanı Sayın Trump, 24 Haziran’daki seçim zaferinden dolayı Sayın

Cumhurbaşkanımıza tebriklerini ve başarı dileklerini iletmiştir.

İki lider, Türkiye ve ABD arasındaki stratejik ortaklığa dikkati çekerek,

önümüzdeki dönemde başta savunma ve askeri ilişkiler olmak üzere ikili

işbirliğinin her alanda geliştirilmesi hususunda ortak kararlılıklarını teyit

etmişlerdir.

Görüşmede, Münbiç konusundaki ortak yol haritasının uygulanması ve terörle

mücadele konularında birlikte çalışmaya devam edilmesinin önemi de

vurgulanmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı Sayın Trump, 11-12 Temmuz 2018

tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilecek NATO Zirvesinde bir araya gelmeyi

sabırsızlıkla beklediklerini de ifade etmişlerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.