Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve bakanlarla seçimden sonra ilk defa bugün bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş süreciyle ilgili olarak, Huber Köşkü'nde yapılan değerlendirme toplantısı 6 saat sürdü.
Huber Köşkü'ndeki kritik görüşme sona erdi
26.06.2018 - 18:20 | Son Güncelleme: 26.06.2018 - 18:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve bakanlarla seçimden sonra ilk defa bugün bir araya geldi.
Etiketler : huber köşkü,recep tayyip erdoğan,binali yıldırım,
568957 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/568957.aspx
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