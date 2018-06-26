Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve bakanlarla seçimden sonra ilk defa bugün bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş süreciyle ilgili olarak, Huber Köşkü'nde yapılan değerlendirme toplantısı 6 saat sürdü.