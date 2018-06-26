Edinilen bilgiye göre, hakkında FETÖ/PDY soruşturması yürütülen Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Bayır, İçişleri Bakanlığınca kaymakam ve belediye başkan vekilliği görevinden uzaklaştırıldı. Bayır, Erzurum Başsavcılığının kararı üzerine akşam saatlerinde gözaltına alındı.
Saray Kaymakamı Bayır gözaltına alındı
26.06.2018 - 23:08 | Son Güncelleme: 26.06.2018 - 23:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Bayır FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Etiketler : Saray Kaymakamı,Belediye Başkan Vekili İbrahim Bayır FETÖ,
568989 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/568989.aspx
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