Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, hakkında FETÖ/PDY soruşturması yürütülen Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Bayır, İçişleri Bakanlığınca kaymakam ve belediye başkan vekilliği görevinden uzaklaştırıldı. Bayır, Erzurum Başsavcılığının kararı üzerine akşam saatlerinde gözaltına alındı.