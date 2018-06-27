Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Milletvekili sayısının artması sebebiyle Meclis’i tarihinin en uzun yemin töreni bekliyor. Meclis İç Tüzüğü’ne göre 8 Temmuz’daki Meclis Genel Kurulu’nu “en yaşlı üye” yönetecek. Önce en yaşlı vekil, ardından diğer milletvekilleri kürsüye gelerek tek tek yemin edecek. Milletvekili sayısının 50 artarak 600’ye çıkması sebebiyle Meclis’in de en uzun yemin töreni olacak. Normal sürede bir vekilin yemin etme süresi ortalama 1 dakika. Böylelikle vekillerin yemin süresi toplamda 600 dakikayı bulacak. Genel Kurulu yönetecek olan başkanın vereceği aralar da dikkate alındığında bu sürenin geç saatlere kadar uzayacak. Bu arada yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak Başkan seçilinceye kadar en yaşlı milletvekili, Geçici Başkanlık görevini yapacak. En genç 6 milletvekili de geçici olarak katip üyelik yapacak.