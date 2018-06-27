Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Hazine Müsteşarlığı ile Maliye Bakanlığı birleştirilerek “Hazine ve Maliye Bakanlığı”; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile Bakanlığı “Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı”; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman Bakanlığının ismi “Tarım ve Orman Bakanlığı” olarak değiştirilecek. “Ticaret Bakanlığı”, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı” kurulacak. Diğer Bakanlıklar ise aynı kalacak.