Damla Peker ANKARA
Hazine Müsteşarlığı ile Maliye Bakanlığı birleştirilerek “Hazine ve Maliye Bakanlığı”; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile Bakanlığı “Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı”; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman Bakanlığının ismi “Tarım ve Orman Bakanlığı” olarak değiştirilecek. “Ticaret Bakanlığı”, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı” kurulacak. Diğer Bakanlıklar ise aynı kalacak.
Bakanlıklarda tabela revizyonu
27.06.2018 - 04:16 | Son Güncelleme: 27.06.2018 - 04:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ile birlikte 21 olan bakanlık sayısı 16’ya inecek. Buna bağlı olarak Bakanlık tabelaları da değişecek.
Damla Peker ANKARA
Etiketler : bakanlık,yeni bakanlık,
569009 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/569009.aspx
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