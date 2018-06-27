Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derya BUDAK ANKARA

AK Parti’den Meclis’e 3 engelli milletvekili girdi. HDP’den Musa Piroğlu Meclis’e girerken; CHP’den ise İstanbul 3’üncü Bölge’den Turan Hançerli milletvekili oldu. AK Parti’de engelli adaylardan Husret Dinç Hakkâri’den, Serkan Bayram İstanbul’dan, Hacı Ahmet Özdemir de Konya’dan seçilerek milletvekili oldu. HDP’den ise İstanbul 1’inci Bölge 2’nci sıradan aday olan Musa Piroğlu Meclis’e girdi. Milletvekili seçilen bir diğer engelli isim CHP İstanbul 3’üncü Bölgeden Turan Hançerli oldu. 26. Dönem Milletvekilleri arasında yalnızca iki engelli milletvekili bulunuyordu. CHP’den Şafak Pavey ve AK Parti’den Bennu Karaburun Bursa’dan milletvekili olarak Meclis’te yer aldı. CHP’den İstanbul 3. Bölge’de milletvekili olan Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyesi avukat Turan Hançerli “Engellilikle ilgili yapılacak çalışmaları yürütmeyi istiyorum. Hayatım, 24 yıldır sivil toplum ve engelli çalışmalarıyla geçti. Engelli haklarıyla ilgili milletvekili olmadan önce; 10’nu aşkın yasanın değiştirilmesinde ya da yeni yasa çıkarılmasında katkı sunan biriyim. Benim ‘Engelli Camiası’na verdiğim söz vardı. On milyona söz verdim, mesaimin yüzde 80’nini engelli hakları ve çalışmalarına ayıracağım diye” ifadelerini kullandı.