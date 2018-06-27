Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

24 Haziran seçimleri sonucu oluşan 600 milletvekilli 27. Dönem Meclisi’nde, en fazla Ahmet isimli milletvekili bulunuyor. 31 milletvekili Ahmet ismini taşıyor. Ahmet ismini, TBMM’de 27 Mehmet isimli milletvekili izliyor. 20 milletvekili de Mustafa isminde. Mustafa’yı, Ali, İbrahim, Hasan, İsmail isimleri takip ediyor. Yeni milletvekilleri arasında 12 milletvekili Ali, 8 milletvekili İbrahim, 6 milletvekili Hasan, 3 milletvekili İsmail adında.

Yeni dönemde TBMM’de yer alacak 600 milletvekilinden 4’ünün ismi dört kelime. İstanbul milletvekili olarak TBMM’de görev yapacak vekillerin isimleri şöyle: AK Parti İstanbul Milletvekilleri Fatma Betül Sayan Kaya, Müşerref Pervin Tuba Durgut, Emine Sare Aydın Yılmaz ile CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü.

125 milletvekilinin ismi de 3 kelimeden oluşuyor.