Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA



Ana muhalefet partisi CHP’de 24 Haziran seçimlerinde istenilen sonucun alınamamasının ardından kazan kaynamaya başladı. Seçim sonuçlarının netleşmeye başladığı gece partililerin CHP Genel Merkezine gelerek yönetime tepki göstermesi ile ilk sinyallerini veren ana muhalefetteki çatlak derinleşti. Parti, seçimlerde alınan yenilginin ardından ilk Merkez Yürütme Kurulunu (MYK) dün topladı.



SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Seçimlerde büyük oy kaybının ardından sıkıntılı bir döneme giren CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltuğunu Muharrem İnce’ye bırakabileceği konuşulurken, 24 Haziran’dan bu yana sessizliği koruyan Kılıçdaroğlu sessizliğini dün bozdu. MYK toplantısı sonrası kameralar karşına geçen CHP lideri, İnce’nin ‘partinin doğal lideri’ olduğuna yönelik açıklamalara ve partisinin olağan üstü kurultaya gidebileceği iddialarına cevap verdi. “Koltuk sevdasında olanların partimizde yeri yok” diyen Kılıçdaroğlu “Bireysel çıkışlarla kendisine yol arayanların bu partide işi yok. Bu partiye gelecek kişilerin hepsinin ortak hedefleri olmak zorundadır” açıklamasını yaptı. Kılıçdaroğlu, kurultaya ilişkin ise “Partide ne olacağına partililer karar verir. CHP’nin bütün üyeleri, kendi aramızda oturur konuşur, tartışırız” dedi. İstifa edeceği yönündeki iddiaları ise cevapsız bıraktı. "Bütün renkleri parlamentoya taşımayı başardık" diyerek HDP'ye yol açtıklarının itirafında bulunan CHP lideri, seçimin kaybedeninin AK Parti olduğunu savundu.



İNCE İLE FİKİR AYRILIĞI

AK Parti’nin oy kaybetmesini ‘zafer’ olarak değerlendiren Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları İnce ile fikir ayrılığı yaşadığını da ortaya koydu. Kılıçdaroğlu, seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etmeyeceğini açıklarken, Muharrem İnce önceki gün Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etmişti.



TEPKİLER ARTIYOR

CHP’de 27. Dönem milletvekili seçimleri için hazırlanan 600 kişilik aday listesinde Muharrem İnce’ye yakın isimlerin Kılıçdaroğlu tarafında liste dışı bırakılması ve parti içindeki ‘sol kanat’ temsilcileri olarak bilenen bazı isimlerin listelerde yer almaması hem parti içinde hem de tabanda tepki ile karşılanmıştı.

24 Haziran'da partisinden daha fazla oy alarak, CHP’nin yıllardır yaklaşamadığı yüzde 30 bandında oy alması seçmende karşılık buldu. Seçim akşamı CHP Genel Merkez önünde toplanan ve kalabalığın attığı sloganlar da “Yönetim istifa”, “Başkan İnce” CHP’de önümüzdeki günlerde koltuk savaşlarının yaşanacağı ve CHP’de yeni bir dönemin başlayacağın ilk işareti olarak değerlendiriliyor.

İNCE TURA ÇIKIYOR

CHP’de Genel Başkanlık tartışmasının fitili seçimlerin ardından yeniden ateşlenirken, Muharrem İnce’den sürpriz bir hamle geldi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kaybeden İnce, 81 ili ziyaret edeceğini duyurdu. İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Türkiye ile buluşmak, kucaklaşmak, teşekkür etmek için seçim öncesinde gidemediğim illerden başlayarak, 81 vilayete gideceğim" ifadesini kullandı. İnce’nin bu hamlesi, kulislerde ‘Kılıçdaroğlu’na bir mesaj verdiği’ şeklinde yorumlandı.