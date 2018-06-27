Adıyaman'ın Besni ilçesinde eğitim uçağı düştü. İlk belirlemelere göre uçağın pilotunun öldüğü belirlendi. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi
Son dakika: Adıyaman'da eğitim uçağı düştü
27.06.2018 - 09:01 | Son Güncelleme: 27.06.2018 - 09:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman Besni'de uçak düştü. Düşen eğitim uçağının pilotu hayatını kaybederken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Etiketler : adıyaman,uçak düştü,
569026 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/569026.aspx
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