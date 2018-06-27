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Son dakika... FETÖ'ye büyük operasyon!
27.06.2018 - 09:25 | Son Güncelleme: 27.06.2018 - 09:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturmasında Hava Kuvvetlerinden biri eski tuğgeneral, 30'u eski pilot 99 kişi için gözaltı kararı verildi. Balıkesir'de ise 22 askeri personelin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.
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569027 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/569027.aspx
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