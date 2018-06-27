Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandumda büyükşehirlerde kaybettiği desteği 24 Haziran seçiminde geri aldı. Erdoğan, referandumda hayır oyu veren aralarında Ankara, İstanbul, Mersin, Adana, Eskişehir, Antalya, Denizli gibi illerin de bulunduğu 23 merkezde ipi göğüsledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 Nisan'da "Hayır" diyen illeri de ikna etti
27.06.2018 - 11:37 | Son Güncelleme: 27.06.2018 - 11:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandumda büyükşehirlerde kaybettiği desteği 24 Haziran seçiminde geri aldı.
Etiketler : erdoğan,seçim,24 haziran,
569054 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/569054.aspx
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