Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandumda büyükşehirlerde kaybettiği desteği 24 Haziran seçiminde geri aldı. Erdoğan, referandumda hayır oyu veren aralarında Ankara, İstanbul, Mersin, Adana, Eskişehir, Antalya, Denizli gibi illerin de bulunduğu 23 merkezde ipi göğüsledi.