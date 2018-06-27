Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta çatışma çıktı, şehit ve yaralı askerlerimiz var. Edinilen bilgiye göre, Engizek Dağı’nın Çağlayancerit ilçesi sınırlarında kalan Milyanlı Düzü mevkisinde jandarma özel harekat birliklerince operasyon sırasında PKK’lı teröristler, roketatarlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 uzman çavuş ile güvenlik korucusu şehit olurken, 3 asker yaralandı.



Yaralılar, helikopterlerle çatışma alanından alınarak Kahramanmaraş’a sevk edildi.



4 kişi oldukları değerlendirilen teröristlerle çatışmanın devam ettiği bildirildi.