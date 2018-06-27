Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta çatışma çıktı, şehit ve yaralı askerlerimiz var. Edinilen bilgiye göre, Engizek Dağı’nın Çağlayancerit ilçesi sınırlarında kalan Milyanlı Düzü mevkisinde jandarma özel harekat birliklerince operasyon sırasında PKK’lı teröristler, roketatarlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 uzman çavuş ile güvenlik korucusu şehit olurken, 3 asker yaralandı.
Yaralılar, helikopterlerle çatışma alanından alınarak Kahramanmaraş’a sevk edildi.
4 kişi oldukları değerlendirilen teröristlerle çatışmanın devam ettiği bildirildi.
Son dakika! Kahramanmaraş'ta çatışma: 2 şehit
27.06.2018 - 13:46 | Son Güncelleme: 27.06.2018 - 13:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesi Engizek Dağı kesiminde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre, 1 uzman çavuş ile güvenlik korucusu şehit oldu, 3 kişi yaralandı
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta çatışma çıktı, şehit ve yaralı askerlerimiz var. Edinilen bilgiye göre, Engizek Dağı’nın Çağlayancerit ilçesi sınırlarında kalan Milyanlı Düzü mevkisinde jandarma özel harekat birliklerince operasyon sırasında PKK’lı teröristler, roketatarlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 uzman çavuş ile güvenlik korucusu şehit olurken, 3 asker yaralandı.
Etiketler : kahramanmaraş,çatışma,şehit,
569067 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/569067.aspx
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