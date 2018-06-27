Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP'nin cumhurbaşkanı Muharrem İnce, 24 Haziran seçimlerinde aldığı yüzde 30,8 oy oranı ile 2'nci olmuş, Türkiye'nin 81 iline ziyarette bulunacağını ve teşekkür edeceğini açıklamıştı. İnce'yi destekleyen CHP'liler ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine Muharrem İnce'nin Genel Başkanlık koltuğuna oturmasını istemişti.

"KURULTAY DİYE BİR ŞEY DUYAMAYACAKSINIZ"



İnce bugün yaptığı açıklamada kendisini destekleyen CHP'lilere ret cevabı verdi.

Muharrem İnce: "Bir kişi dahi partiden istifa etmesin. Herkes yerinde kalsın. Benim ağzımdan kurultay diye bir şey duyarsanız o zaman konuşursunuz ama duyamayacaksınız." dedi.