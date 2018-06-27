Elitaş, canlı yayında yaptığı açıklamada, “18 temmuz tarihine kadar hükümet OHAL’in uzatılması yönünde herhangi bir tavsiye içinde bulunmadığı takdirde OHAL’in zaten kendinden uzaması mümkün değil” ifadelerini kullandı.
AK Parti'nin önemli isminden flaş 'OHAL' açıklaması: Sanırım uzamayacak
27.06.2018 - 14:37 | Son Güncelleme: 27.06.2018 - 14:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "OHAL sanırım uzamayacak gibi. Bugünkü görüşmede bu konu da gündeme gelebilir" dedi.
Etiketler : ak parti,ohal,
569073 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/569073.aspx
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