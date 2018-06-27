Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elitaş, canlı yayında yaptığı açıklamada, “18 temmuz tarihine kadar hükümet OHAL’in uzatılması yönünde herhangi bir tavsiye içinde bulunmadığı takdirde OHAL’in zaten kendinden uzaması mümkün değil” ifadelerini kullandı.