Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce açığa alınan 4 kaymakam ve bu hafta açığa alınan 4 kaymakam ve vali yardımcısı olmak üzere toplam 8 kişi, FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği iddiasıyla gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 8 kişi Erzurum’a getirilerek sorgulanmaya başlandı.
Son dakika... 8 kaymakam FETÖ’den gözaltına alındı
27.06.2018 - 15:42 | Son Güncelleme: 27.06.2018 - 15:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 8 kaymakam gözaltına alındı.
Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce açığa alınan 4 kaymakam ve bu hafta açığa alınan 4 kaymakam ve vali yardımcısı olmak üzere toplam 8 kişi, FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği iddiasıyla gözaltına alındı.
Etiketler : fetö,tutuklama,operasyon,gözaltı,kaymakam,erzurum,
569079 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/569079.aspx
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