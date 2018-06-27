Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhur İttifakı'nın, 24 Haziran'da yapılan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nden başarıyla çıkmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ilk kez bir araya geldi.

Beştepe'de gerçekleşen basına kapalı görüşme, saat 16.00'da başladı ve 40 dakika sürdü.

Başbakan Binali Yıldırım'ın da hazır bulunduğu kabulde, Devlet Bahçeli'ye partisinin Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Celal Adan ve Mustafa Kalaycı eşlik etti.

Kabulde, 24 Haziran seçimleri sonrasındaki sürece ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı tahmin ediliyor.

Bahçeli, seçim gecesi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile en son 18 Nisan'da Beştepe'de bir araya gelmişti.