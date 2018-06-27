Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BBP Genel Başkanı Destici, bedelli askerliğe ilkesel olarak karşı olduklarını belirterek, "Gerekli gibi görünüyor fakat kamuoyuna yansıyan rakamları kesinlikle kabul etmiyoruz. Bedelli askerliğin bedeli, gelir düzeyine göre belirlenmelidir" dedi.



BBP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, seçim sonuçları ve gündemdeki konuları değerlendirdi.

Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik edip, başarı dileyerek, "MHP lideri Devlet Bahçeli'ye 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaptığı siyasi hamleler nedeniyle teşekkür ediyorum, Bahçeli'nin bu süreçteki demokrasiye katkısını bugün Meclis temsilindeki adaletin neredeyse yüzde 100'e ulaşmasından da görebiliyoruz" ifadesini kullandı.

BBP olarak yeni sistemin tam olarak uygulanması için herkesin üzerine düşen görevi yapacağını belirten Destici, "Soydaşlarımıza, dindaşlarımıza bütün mazlumlara yardım etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

BEDELLİ ASKERLİKLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Bedelli askerliğe ilkesel olarak karşı olduklarının altını çizen Mustafa Destici, şöyle konuştu:

"Askere alma konusunda bir yığılma olduğu açık. Bu noktada gerekli gibi görünüyor fakat kamuoyuna yansıyan rakamları kesinlikle kabul etmiyoruz. Bedelli askerliğin bedeli, gelir düzeyine göre belirlenmelidir.

Bedelli uygulaması şehit ailelerini ve şu an askerliğini yapan gençlerimizi incitmemelidir. Bizim talebimiz, buradan elde edilecek gelirlerin bir kısmının SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastalarına ayrılması, bir kısmının askerliğini gönüllü olarak yapan Mehmetçiklerimize verilmesi, bir kısmının şehit ailelerine ayrılması, geri kalan büyük kısmının da savunma sanayine harcanması yönündedir."

DÜZENLEMEDE 20 BİN LİRA VE 26 YAŞ SEÇENEĞİ ÖNE ÇIKIYOR

Bu arada bedelli askerlik düzenlemesi için çalışma tamamlandı. Yeni Şafak gazetesinin haberine göre, uygulamada yaş sınırı 26 olacak, 20 bin liralık bedel ödeyenler askerlik hizmetinden muaf tutulacak.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan olumlu görüş alındığı belirtilen habere göre, uygulamadan yararlanmak isteyenler, 20 bin liralık bedeli peşin ödeyecek.

Elde edilecek kaynak ise bütçeye gelir kaydedilmeden doğrudan savunma harcamalarına aktarılacak.

Düzenleme, Meclis'in yeni yasama yılında ilk icraatlarından biri olacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, ''Ekim ayında gündeme gelecek önemli konulardan birisidir bu. Büyük bir beklenti var o beklentiyi hayata geçirmek lazım'' dedi.

Son rakamlara göre askerlik çağı gelmiş olanların sayısı 585 bin. Yoklama kaçakları 570 binden fazla. 2 milyon 930 bin kişi, askerliğini öğrencilik dışında nedenlerle ertelemiş durumda. 1 milyon 885 tecilli öğrenci de dikkate alındığında düzenleme 5,5 milyon kişiyi ilgilendiriyor.

Bugüne kadar 5 kez bedelli askerlik düzenlemesi yapıldı. 13 Aralık 2014'te çıkarılan son düzenlemede bedel 18 bin liraydı. 27 yaşını doldurmuş olanları kapsayan düzenlemeden, 203 bin kişi faydalandı.