Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akşam saatlerinde İstanbul’u etkisi atlana alan gök gürültülü yağış ve elektrik yüklü CB (cumulonimbus) bulutları nedeniyle hava trafiği olumsuz etkilenirken, yağışın yoğun olduğu saatlerde Atatürk Havalimanı’nda iniş ve kalkışlar durduruldu. Atatürk Havalimanı ve çevresinde oluşan elektrik yüklü CB (cumulonimbus) bulutları nedeniyle uçaklar 30 dakika ile 1 saat arasında hava da tur atamak zorunda kaldı.

6 uçak başka havalimanına yönlendirildi

Yağış nedeniyle Atatürk Havalimanı’na inmesi gereken Onur Hava Yolları’nın Bodrum ile Türk Hava Yolları’nın Dublin ve Franfurt uçakları İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na indi. THY'nin Malaga uçağı Ankara Esenboğa Havalimanı'na inerken yine THY'nin Ljubliana ve Moskova uçakları ise Çorlu Havalimanı'na yönlendirildi.

Operasyonlar durma aşamasına geldi

Yağmurun etkili olduğu saatlerde uçaklara yer hizmetleri veren şirket çalışanları yoğun yağmur nedeniyle uçaklara yolcu ve bagaj yüklemesi yapamadı. Uçağa alınmak için bekleyen yolcuların kapılarda birikmesi yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Uçağını bekleyen bazı yolcular ise uyumayı tercih ederken, bazı yolcular ise camdan yağmuru ve gök gürültüsünü izlemeyi tercih etti.