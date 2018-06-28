Türkiye genelindeki elverişsiz hava koşulları uçakları da etkiledi. Hava ulaşımı yapan uçaklardan Madrid, Podgorica, Gaziantep seferini yapan 3 uçak, olumsuz hava şartları nedeni ile acil koduyla Yenişehir Havaalanı'na indi.
Uçakta bulunan yolcuların uçaklardan indirilerek havaalanı içinde bekletildiği öğrenildi.  