Türkiye genelindeki elverişsiz hava koşulları uçakları da etkiledi. Hava ulaşımı yapan uçaklardan Madrid, Podgorica, Gaziantep seferini yapan 3 uçak, olumsuz hava şartları nedeni ile acil koduyla Yenişehir Havaalanı'na indi.
Uçakta bulunan yolcuların uçaklardan indirilerek havaalanı içinde bekletildiği öğrenildi.
Aşırı yağış sebebiyle İstanbul'a inemeyen uçaklar Bursa'ya indi
28.06.2018 - 04:49 | Son Güncelleme: 28.06.2018 - 04:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da elverişsiz hava koşulları sebebiyle İstanbul’a inemeyen 3 uçak Bursa Yenişehir Havaalanı’na indi.
Türkiye genelindeki elverişsiz hava koşulları uçakları da etkiledi. Hava ulaşımı yapan uçaklardan Madrid, Podgorica, Gaziantep seferini yapan 3 uçak, olumsuz hava şartları nedeni ile acil koduyla Yenişehir Havaalanı'na indi.
Kaynak: İHA
Etiketler : aşırı yağış,bursa,
569143 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/569143.aspx
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