Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı’da Leyla’yı ararken kötü bir haberde Doğubayazıt ilçesinden geldi. Alınan bilgilere göre, 25 Haziran Pazartesi günü ilçede ikamet eden 13 yaşındaki S.E Büyük Ağrı Caddesi İnzibat Köprüsü mevkiinde kimliği belirsiz kişi ve kişilerce plakası olmayan bir araca bindirilerek zorla kaçırıldı. İhbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri görgü tanıklarının ifadesine başvurarak olayla ilgili soruşturma başlattı.

İlçede arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.