Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şafak vakti birçok adrese operasyon düzenledi. Şafak vakti operasyon yapacak ekipler İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanıp konvoylar halinde adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, çok sayıda sivil ekip katılırken polis helikopteri de operasyona havadan destek verdi. Düzenlenen operasyonda başta Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş olmak üzere 45 adrese girildi. 45 adrese giren ekipler sokak satıcısı olarak değerlendirilen 53 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Adreslerde bulunan bazı şüpheliler gözaltına alınırken ekiplerin adreslerdeki araması sürüyor.