Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin mahrem askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adana, Ankara, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Kocaeli, Manisa, Mardin, Ordu, Tekirdağ'da 11 muvazzaf astsubay, 1 sözleşmeli er ve 1 sivil olmak üzere toplam 13 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararı üzerine polis ekipleri operasyon başlattı.