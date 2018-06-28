Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin mahrem askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adana, Ankara, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Kocaeli, Manisa, Mardin, Ordu, Tekirdağ'da 11 muvazzaf astsubay, 1 sözleşmeli er ve 1 sivil olmak üzere toplam 13 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararı üzerine polis ekipleri operasyon başlattı.
10 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı kararı
28.06.2018 - 09:30 | Son Güncelleme: 28.06.2018 - 09:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 10 ilde 11'i muvazzaf astsubay olmak üzere 13 askeri personelin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Etiketler : operasyon,FETÖ,
569185 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/569185.aspx
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