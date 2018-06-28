Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

3. havalimanı inşaatı çalışmaları devam ederken yapımı tamamlanan pistte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın içinde olduğu uçak ilk kez iniş yapmıştı. 3 bin 750 metre uzunluğunda, 60 metre enindeki dev pist gece ışıklandırılması havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde pilotların renkli ışıklar sayesinde pisttin hangi bölümde olduklarını ve indikten sonra nereye doğru gideceklerine yardım sağlayan göstergeler belli oldu. Pilotlar 3. havalimanına inerken havadan çekilen görüntülerdeki manzara ile karşılaşacaklar. Ana terminal binasının da ışıklandırması dev yapının büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Havalimanının resmi açılış tarihi ise 29 Ekim 2018 için ise işçiler hız kesmeden çalışmalara devam ediyor.