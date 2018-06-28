Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YSK Başkanı Sadi Güven, YSK'ya gelişi sırasında basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Güven bir soru üzerine, "İlçelerde ve illerde nasıl itiraz var bilemiyoruz İnşallah en kısa zamanda kesin sonuçları açıklarız" cevabını verdi.