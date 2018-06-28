Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla’da İYİ Parti tarafından vekil adayı gösterilmeyen Menteşe İlçe Başkanı Muhsin Erdem ve 11 yönetici, istifalarını yaptıkları yazılı açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, herkesin kendi düşüncesini ifade edebildiği bir siyasi ortam fikriyle yola çıktıklarını vurgulayan İlçe Başkanı ve yöneticiler, il yöneticilerinin zihniyetinin ‘Ben yaptım oldu’ olduğunu söyledi.



"KOLTUĞA YAPIŞMAK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYORLAR"



Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Parti yönetim kademesinde gördüğümüz, parti kurulmadan herkesin siyasi hesaplar içine girdiğidir. Nitekim bunun sonucu da ‘Yüzde 51’le cumhurbaşkanı olacağım’ diye çıkılan bu yolda, Türkiye genelinde milletvekilliği listelerinde ‘Bazı kişilere diyet borcu ödenecek’ diye bir sürü hata yapılıp, yüzde 7 oranında kalınmasıdır. Bizlere seçim öncesi ‘koltuk sevdalısı’ diyenler şuan da ‘Yüzde 7 oy oranıyla başarılıyız’ deyip koltuğa yapışmak için elinden geleni yapmaktadırlar. Sanki bu millet matematik bilmiyor.”

MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLIĞI İÇİN GÖREVİNİ BIRAKMIŞTI



Genel merkez tarafından sıralamaya konulmayan Muhsin Erdem, milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etmişti.

24 Haziran seçimleri için, CHP ve Saadet Partisi’yle ittifak yapan İYİ Parti, aldığı yüzde 9,96’lık oy oranıyla 43 milletvekili çıkarabildi.

Partinin genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener de, yüzde 7,29’da oy oranına ulaşmıştı.