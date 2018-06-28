Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

24 Haziran'da gerçekleşen seçimde 41 yıl sonra CHP'ye Elazığ'da vekillik kazandıran Gürsel Erol, Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimine istifa çağrısı yapmıştı.

GÜRSEL EROL PARTİDE İSTENMİYOR

CHP Parti Meclisi, Elazığ'dan milletvekili seçilen Gürsel Erol'u kesin ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk etti. Karar, parti meclisinde oy kararıyla alındı.

TUNCELİ'DE TERÖRE KARŞI YÜRÜYÜŞLE TANINMIŞTI

Gürsel Erol, Tunceli milletvekili olduğu zaman Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın şehit edilmesine karşı yürüyüş düzenlemişti.

24 Haziran seçimleri öncesinde ise Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Tunceli'den değil, Elazığ'dan aday gösterilmişti.