24 Haziran'da gerçekleşen seçimde 41 yıl sonra CHP'ye Elazığ'da vekillik kazandıran Gürsel Erol, Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimine istifa çağrısı yapmıştı.
GÜRSEL EROL PARTİDE İSTENMİYOR
CHP Parti Meclisi, Elazığ'dan milletvekili seçilen Gürsel Erol'u kesin ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk etti. Karar, parti meclisinde oy kararıyla alındı.
TUNCELİ'DE TERÖRE KARŞI YÜRÜYÜŞLE TANINMIŞTI
Gürsel Erol, Tunceli milletvekili olduğu zaman Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın şehit edilmesine karşı yürüyüş düzenlemişti.
24 Haziran seçimleri öncesinde ise Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Tunceli'den değil, Elazığ'dan aday gösterilmişti.