İşte TSK'dan yapılan o açıklama:
"Bitlis/Hizan kırsalında tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik olarak 28 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, 10 terörist etkisiz hâle getirilmiştir."
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İşte TSK'dan yapılan o açıklama:
"Bitlis/Hizan kırsalında tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik olarak 28 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, 10 terörist etkisiz hâle getirilmiştir."
Etiketler : bitlis,hizan,tsk,pkk,hava harekatı,