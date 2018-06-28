İşte TSK'dan yapılan o açıklama:

"Bitlis/Hizan kırsalında tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik olarak 28 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, 10 terörist etkisiz hâle getirilmiştir."