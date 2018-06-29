Erdem'in paylaşımı şöyle:
"An itibariyle gözaltına alındım. Gerekçemi bilmiyorum. Polisler tarafından evimin önünden gözaltına alındım. Kamuoyunun bilgisine sunarırım"
CHP'li Eren Erdem'in gözaltına alındı iddiası
29.06.2018 - 02:39 | Son Güncelleme: 29.06.2018 - 02:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
25. ve 26. dönem İstanbul CHP Milletvekili Eren Erdem Twitter hesabından gözaltına alındığını duyurdu.
Erdem'in paylaşımı şöyle:
Etiketler : eren erdem,eren erdem chp,
569294 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/569294.aspx
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