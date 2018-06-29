Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA



Seçim mağlubiyetinin ardından Genel Başkanlık tartışmalarıyla boğuşan CHP’de dün Parti Meclisi (PM) olağanüstü toplandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantının tek gündem maddesi ise “disiplin” oldu. PM’de seçimin ardından Kılıçdaroğlu’na yapılan istifa ve eylem çağrıları ve bu çağrıları yapanların disipline sevk edilip edilmeyeceği görüşüldü. PM’de Erdal Aksünger, Necati Yılmaz ve Eren Erdem’e yönelik bir karar çıkmazken, seçimin hemen ardından yönetime istifa çağırısı yapan ve genel merkez önünde oturma çağrısında bulunan ancak sonradan bundan vazgeçen Elazığ Milletvekili Gürsel Erol için kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk kararı çıktı. 60 kişilik PM’de karar oy çokluğuyla alındı. Hafta sonu gerçekleşen seçimde 41 yıl sonra CHP'ye Elâzığ'da vekillik kazandıran Gürsel Erol, Tunceli milletvekili olduğu zaman Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın şehit edilmesine karşı yürüyüş düzenlemişti.



KOLTUK KAVGASINA YEREL SEÇİM ARASI

CHP kulislerinde delegelerin imza toplayıp kurultaya gideceği kulislerde en çok konuşulan konular arasında yer alırken, kurultayın 9 ay sonra yapılacak yerel seçimlere nedeniyle şimdilik rafa kaldırıldığı değerlendirmesi yapılıyor. Dün ziyaretçilere kapatılan Genel Merkezde 24 Haziran’dan buyana derin bir sessizlik hâkimdi. CHP içinde ağırlığın değişimden yana olduğu kulislerde konuşulurken, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde kılıçların şimdilik ‘büyük abilerin ‘ devreye girmesi ile yerine konulduğu belirtiliyor. Yerel seçimlerin ardından koltuk kavgasından ziyade partide ‘yumuşak geçiş’le bir değişim olmasının partinin geleceği açısından önemli olduğu değerlendirmeleri yapılıyor.



AKSÜNGER: KURULTAY BEKLENTİSİ VAR

CHP'de hedef isimlerden biri olan PM üyesi Erdal Aksünger ise ikinci defa parti yönetimine karşı bir açıklama yaptı. Parti genel merkezinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Aksünger, "İlk toplantının disiplinle ilgili toplanmasını normal bulmuyorum. Bugün buna ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum” dedi. Kamuoyunda bir çalkantı olduğuna işaret eden Aksünger, "Bir kurultay ihtiyacı görüyor musunuz?" sorusu üzerine "Böyle bir beklenti var mı? Var, kamuoyunda da, parti tabanında da var" ifadelerini kullandı.



SİSTEM İLK GÜNDEN BERİ ÇALIŞMADI

Aksünger, Adil Seçim Platformu sisteminin çalışmadığını ilk günden beri söylediğini de belirterek, "adilseçim.net yetkilileri kamuoyundan özür dilediler. Benim söylediklerimi kabul etmiş oldular" değerlendirmesinde bulundu. İnce'nin önderliğinde yeni bir parti doğup doğmayacağını ilişkin ise Erdal Aksünger "Şu an öyle bir şeye ihtiyaç yok. Yeni parti doğabilmesi bence doğru bir şey değil şuan bunu konuşmak da doğru değil. Partinin içerisinde demokratik olarak herkes hakkını kullanır, adaylığa çıkmak isteyenler çıkarlar bununla ilgili bence hiçbir engel yok" dedi.

Öte yandan PM toplantısı sırasında açıklama yapan Parti sözcüsü Bülent Tezcan ise Aksünger’in aksine gündemlerinde kurultay olmadığını açıkladı. Bu arada PM toplantısın ardından MYK da olağanüstü toplandı.