Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA



Doğu ve Güneydoğu’da PKK’nın hendek terörünün ardından yaraları saran AK Parti’ye bölgede yaşayan vatandaşlar memnuniyetini oylarıyla gösterdi. 24 Haziran seçimleri ile 1 Kasım 2015’teki milletvekili seçimler karşılaştırıldığında AK Parti’nin, hendek terörünün yaşandığı bölgelerde ciddi şekilde oyunu artırdığı gözlendi. Sonuçlara göre, Hakkâri Yüksekova’da oylar yüzde 183 artarken, Şırnak’ın Cizre ilçesinde oylar yüzde 104, Silopi’de yüzde 80, İdil’de yüzde 20, merkezde ise yüzde 19,6 artış gösterdi. Diyarbakır Sur’da yüzde 7, Mardin’in Nusaybin ilçesinde ise yüzde 51 oy artışı gözlendi.

Bölgede yapılan çalışmalara ilişkin ‘seçim yatırımı değil, gönül yatırımı’ söylemi sık sık dile getiriliyordu. PKK terör örgütünün hendek terörü sırasında çoğu zarar gören Diyarbakır’ın Sur, Şırnak’ın merkez, Silopi, İdil, Cizre, Hakkari’nin Yüksekova ve Mardin’in ise Nusaybin ilçelerinde büyük bir yatırım ve dönüşüm gerçekleşirken, bu yatırım seçimlerde önemli bir etki doğurdu.



TOPLAM 30 BİN KONUT

Hükûmet, terörün yol açtığı yaraları sarmak için bölgeye yaklaşık 10 milyar liralık yatırım için kolları sıvadı. Bugüne kadar Diyarbakır Suriçi için toplam 2 milyar lira harcanırken, Diyarbakır Sur’da kira yardımı olarak vatandaşlara 81 milyon lira, eşya yardımı olarak ise 18 milyon lira verildi. Çalışmalar kapsamında Diyarbakır’da toplam 5 bin 637 konut inşa edildi, 528’i hak sahiplerine teslim edildi. 3 bin işyeri onarıldı. Hazreti Süleyman Camii çevresindeki kamulaştırma işleri biterken, çevre düzenlemesi tamamlandı. Sahabe kabirlerinin ve ziyaretgahın bulunduğu yer ziyarete açıldı. Ulucami meydanı çevre düzenlemesi ve onarım işi tamamlandı.

Silopi’de 324 konut hak sahiplerine teslim edildi. İdil de ise 514 konut ve iş yeri ile bir caminin yapımı devam ederken 386 konut ile bir caminin de yapımı tamamlandı. Cizre de ise 3 bin 291 konut ve işyeri ile 3 caminin yapım çalışmaları sürüyor. Cizre’de 144 konut ise hak sahiplerine teslim edildi. Şırnak’ta yapılan eşya, kira ve zarar yardımı 608 milyon lira oldu.



BÜYÜK DÖNÜŞÜM

Hakkâri Yüksekova’da da büyük bir dönüşüm yaşandı. 3 bin 195 konut ve iş yeri ile 3 caminin de yapım çalışmaları sürüyor. Bölgede terörden zarar gören vatandaşlara 41,4 milyon lira kira yardımı ile 91,2 milyon lira eşya yardımı yapıldı.

Mardin Nusaybin’de de 5 bin 555 konut ve iş yeri çalışması sürerken, 5 cami ve 3 okulun yapım çalışmaları devam ediyor. Nusaybin’de 70,5 milyon lira kira yardımı, 16,8 milyon lira eşya yardımı ve 13,8 milyon lira zarar ödemesi gerçekleştirildi.