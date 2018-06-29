Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütü YPG/PKK mensuplarından arındırılan bölgelerde asayişi sağlaması amacıyla kurulan ve yerel halktan oluşan polis gücü “Şurta”, Bornova Jandarma Komando Tugayına bağlı “mavi bereliler” tarafından eğitiliyor. Jandarma komando birlikleri “yanaşık düzen, temel askerlik, muharebe, mekanik nişancılık ve atış, hayatı idame ve iç güvenlik” gibi konulardaki tecrübelerini yerel polis gücüne aktarıyor. Türkiye’de yaşayan Suriye vatandaşları ile bölgedeki yerel halktan gönüllülük esasıyla seçilen “Şurtalar”, iki haftalık bir eğitimin ardından görev bölgelerine uğurlanıyor. Eğitimlerini tamamlayan yerel polis gücü, ilk olarak Racu ve Bülbül beldelerindeki hizmet vermeye başladı. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında terörden arındırılan Afrin’de YPG/PKK mensuplarının tuzakladığı patlayıcıları temizleme çalışmalarını sürdüren jandarma komandolar, bir yandan da bölgede asayişin sağlanması amacıyla Arap, Kürt ve Türkmenlerden oluşan Şurtalara sahada eğitim veriyor. Jandarma komandolar yerel polis gücüne suç ve suçlularla mücadele, olaylara müdahale, cezaevine nakil işlemleri gibi konular hakkında bilgi veriyor.

1.000 KİŞİDEN OLUŞUYOR

Şu anda yaklaşık bin kişiden oluşan “Şurta” birlikleri, 150’şer kişilik gruplar halinde Racu ve Bülbül beldelerinin yanı sıra ilerleyen dönemde Şirkan, Şeran, Cinderes, Mabatlı gibi bölgelerde görev yapacak.