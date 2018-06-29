Ayrıntılar geliyor...
TSK'dan açıklama! O isim etkisiz hale getirildi
29.06.2018 - 06:47 | Son Güncelleme: 29.06.2018 - 06:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK:"Irak kuzeyi Hakurk, Kani Rash ve Hakkâri sınır bölgesine 28 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, biri gri listede bulunan Hamza kod adlı Ahmet Taşçı olmak üzere, bölücü terör örgütü mensubu 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir."
Etiketler : tsk,
569310 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/569310.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER