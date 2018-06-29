Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Emniyet Mahrem Yapılanmasına yönelik soruşturmada Ankara merkezli Kayseri, Amasya, Hatay, Konya, Malatya ve Çorum illerinde 4'ü eski emniyet müdürü, 44'ü eski polis memuru toplam 48 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.