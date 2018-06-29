Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Emniyet Mahrem Yapılanmasına yönelik soruşturmada Ankara merkezli Kayseri, Amasya, Hatay, Konya, Malatya ve Çorum illerinde 4'ü eski emniyet müdürü, 44'ü eski polis memuru toplam 48 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.
Çok sayıda FETÖ şüphelisi için gözaltı kararı verildi
29.06.2018 - 09:19 | Son Güncelleme: 29.06.2018 - 09:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara merkezli 7 ilde 48 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.
Etiketler : fetö,terör,
569319 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/569319.aspx
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