Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Kurultayı’ndaki konuşmasıyla hatırlanan Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır istifa etti.
Çakır, kurultayda yaptığı konuşma sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından tebrik edilmişti.
Çakır, seçimde yaşanan başarısızlığın ardından istifa dilekçesini yazarak il başkanlığından ayrıldı. Dilekçesinde, istifa gerekçesini parti içi anlaşmazlıklar olarak açıklayan Çakır, seçimde alınan başarısızlığı da gerekçelerine ekledi.
İşte o istifa dilekçesi: