Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:



(Disiplin süreci) Partiye zarar veren söylemlerde bulunanların partide işi yoktur. Partinin organlarında -Parti Meclisi gibi, parti yönetim kurulu gibi, CHP milletvekillerinin kapalı toplantılarında olduğu gibi- bu zeminlerde parti yöneticilerine veya kararlarına ilişkin eleştiri yapılabilir. Burada hiç kimsenin en ufak bir tereddüdü yok.

ELEŞTİRENE SÖZ HAKKI TANIYORUM



Eleştiri yapanlara ben daha uzun söz hakkı tanıyorum. Onların sözünü kesmemeye özen gösteriyorum ki düşüncelerini rahatlıkla açıklayabilsinler. Ama bu eleştiriyi medya üzerinden yapmak bizim kabul edeceğimiz bir şey değil. Bu arkadaşlar o zaman ayrılırlar, partinin dışına çıkarlar, istediklerini eleştirirler, istediklerini yaparlar. Ama hem partide kalıp hem partinin dışında gazel okumayı doğru da ahlaki de bulmuyorum.”

İNCE İLE OTURUP KONUŞACAĞIZ



(Muharrem İnce) Görüşüyoruz tabii, niye görüşmeyelim? Telefonla 3-4 kez görüştük. Oturup konuşacağız.

(‘Kılıçdaroğlu, İnce ile gizli bir anlaşmaya vardı, olağanüstü kurultayda ya da 1.5 yıl sonra olağan kurultayda görevini devredecek’ iddiası) Bunların hiçbirisine itibar etmeyin. Bizim partide demokrasinin varlığı, insanların düşüncelerini açıklamaları, parti disiplini içinde açıklamaları, son derece doğaldır ve olması gerekir. Partinin yetkili organları partinin geleceği ile ilgili kararlar almada en yetkin organlardır. Bu organlar içerisinde partideki değişim, partideki dönüşüm kendi iç dinamiklerinde sağlıklıdır.

(İnce’nin İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığı) Bu konuda bir yorum yapmak doğru değil. Bugünden görüş açıklamak da doğru değil. Çünkü yerel seçimlerde elbette ki özel çalışma gerekiyor. O özel çalışmalardan sonra ancak belirlenebilir adaylar. Yerel yönetim seçimlerinin kendine özgü gelenekleri var, kendine özgü stratejileri var. Yerel seçimde aday profili çok önemli. Bugün ortaya çıkan tablo, yerel seçimlerde çok daha iyi sonuç alacağımızı gösteren bir tablo.

İTTİFAKLAR SÜRER Mİ?



“Demokrasiden yana olanlar ile tek adam rejiminden yana olanların düşüncelerinde bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum. Yani biz öteden beri demokrasiyi savunduk, güçler ayrılığı ilkesini savunduk, medya özgürlüğünü savunduk. Hande Fırat-Hürriyet