İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP'li il başkanlarına yönelik talimatı Meclis'te AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'ya soruldu. Yazıcı, "Sayın bakan bunu hangi olayla hangi bağlamda söylemiştir bunu konuşuruz. Partimizin MKYK'sında değerlendiririz' dedi. OHAL'le ilgili soruyu da yanıtlayan Yazıcı, "OHAL tercih edilen bir uygulama değildir." yorumunu yaptı.
AK Parti'den Süleyman Soylu'nun açıklamasına ilk yorum
29.06.2018 - 13:00 | Son Güncelleme: 29.06.2018 - 13:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti'den Süleyman Soylu'nun açıklamasına ilk yorum
Etiketler : süleyman soylu,hayati yazıcı,
569376 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/569376.aspx
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