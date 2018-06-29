Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP'li il başkanlarına yönelik talimatı Meclis'te AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'ya soruldu. Yazıcı, "Sayın bakan bunu hangi olayla hangi bağlamda söylemiştir bunu konuşuruz. Partimizin MKYK'sında değerlendiririz' dedi. OHAL'le ilgili soruyu da yanıtlayan Yazıcı, "OHAL tercih edilen bir uygulama değildir." yorumunu yaptı.