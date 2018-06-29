Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye 3 Nisan 2018 tarihinde Akkuyu Nükleer Santrali ile yüksek potansiyelli enerji sahasına giriş yaptı. Rusya ile ortaklaşa yürütülen faaliyetler neticesinde başlatılan Türkiye'nin nükleer çağı tüm hızıyla devam ediyor.

Türkiye'nin önemli miktarda uranyum barındıran topraklarında yerli üretim başlatılacak.

YOZGAT'TA URANYUM ÇIKARTILACAK

Geçtiğimiz yıllarda ABD'liler tarafından bulunan ve Eti Maden tarafından ABD'li bir firmaya lisanslanan uranyum bölgesinde artık Türkiye kendi faaliyetlerini yürütecek. Türkiye, ABD’li firmaların sekiz on yıldır elinde tuttuğu ve üretim yapılmaması için yoğun çaba sarf ettiği Yozgat’taki uranyum madenlerinin ruhsatını iptal etti.

YERLİ HAM MADDE

Yerli ve Millileşme projesinin önemli bir ayağını kapsayan enerji sektöründen gelen bu hamle, nükleer enerji alanında umut vaadetti. ABD’li firmaların elinde bulunan, Yozgat’ın merkez, Şefaatli ve Sorgun ilçelerinde 15 bin 708 hektar (157 km2) alanı kapsayan 8 stratejik uranyum maden sahasını kapsayan ruhsatlar, Enerji Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) tarafından iptal edildi.

Sahaların ETİ Maden'e devredilip arama tarama ve çıkartma faaliyetlerinin yürütülmesi planlanıyor.