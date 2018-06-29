Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'un Beykoz ilçesi Yalıköy mahallesinde bulunan eski kundura fabrikasının olduğu bölgede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildiği ifade ediliyor. Yangına müdahale etmek için Beykoz, Ümraniye ve Kavacık'tan çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye yönlendirildi. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar kilometrelerce uzaktan görülebilirken fabrikanın film platosu olarak kullanıldığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.