Edinilen bilgilere göre Şırnak’ın Uludere ilçesi Hakkâri yolu üzerinde askerî zırhlı araç şarampole yuvarlandı. Yaralı askerlerimizin olduğu bölgeye çok sayıda ambulans gönderildi.
Şırnak'ta askerî araç kaza yaptı! Yaralılar var
29.06.2018 - 15:41 | Son Güncelleme: 29.06.2018 - 15:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Üzen haber Şırnak'tan geldi. Bir askerî aracın kaza yaptığı ve yaralı askerlerimiz olduğu aktarılıyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : hakkari,kaza,
569406 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/569406.aspx
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