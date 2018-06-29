Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TÜBİTAK'ın 88 personel alımı yapacğını duyurmasının ardından vatandaşlar sıkça 'TÜBİTAK iş başvurusu nasıl yapılır?' sorularını sormaya başladı. Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfasından farklı branşlarda toplam 88 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Yayımlanan ilana göre, Teknolojileri Araştırma Enstitüsü 10 Yazılım Geliştirme Uzmanı alacak. Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü birimine ise, 33 Yazılım Tasarım ve Geliştirilmesi için Personel, 30 Elektronik Tasarım ve Geliştirilmesi için personel, 6 Kriptografik Algoritma ve Protokol Tasarım ve Gerçekleme alanınd personel, 3 Yazılım Tasarım ve Geliştirilmesinde personel, 6 Proje Destek Faaliyetlerinde olmak üzere 88 personel alımı yapılacak.

TÜBİTAK Bilgem’in resmi adresi "www.bilgem.tubitak.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilecek olan TÜBİTAK personel alımı başvuruları 20 Temmuz’a kadar devam edecek. Adayların başvuru yapabilmesi için "İş Başvuru Sistemine" kayıt olması gerekiyor. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek başvuru yapılması zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

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