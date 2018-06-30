Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA



AK Parti’nin, önceki gün yaptığı itiraz üzerine Muş’ta başlanan oy sayımının sonucunu merak ediliyor. HDP’nin yeniden sayıma itiraz ettiği belirtilirken, AK Parti kurmayları Muş’ta bir milletvekilliğinin 300 civarında oyla kaybettiklerini dile getirdi. Bazı sandıklarda, HDP’ye blok oy verildiğini ve tutanaklara bu şekilde yazıldığını hatırlatan AK Parti kurmayları “Tutanaklara yansıyan sonuçların doğru olup olmadığından emin olmalıyız. Çünkü çok az farkla HDP bir milletvekilliği kazanmış. Yapılacak sayım sonucunda AK Parti’ye 150’nin üzerinde fazla oy çıkarsa bir milletvekili HDP’den bize geçiyor” değerlendirmesi yaptı. Pazar günkü seçimlerde, Muş’ta AK Parti bir milletvekili, HDP ise 3 milletvekili çıkarmıştı.