Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Polatlı'da öldürülen ve cesedi 7 gün sonra bulunan Eylül Yağlıkara ile ilgili açıklama yaptı. Cinayetle ilgili ilk kez ortaya çıkan detayları açıklayan Topaca şöyle konuştu: Fail belli. Bu işlemler hukuken belli bir gizlilik içerisinde de yürüyor. Soruşturmayı etkilememesi açısından çok detaya girmiyoruz.

1 KİŞİ TUTUKLU, 4 KİŞİ GÖZALTINDA

Şu anda 1 tutuklu ve 4 gözaltı var. Başka görgü tanıkları çıkabilir. Savcılık onların da ifadesini aldıktan sonra iddianameyi mahkemeye gönderecektir. Bu işin takipçisi olacağız. Herkes bu canice olayın etkisi içerisinde. Bütün vatandaşlarımızın devletimize güvenmelerini, bu faillerin en ağır şekilde cezalandırılacağını ve hukuk nezninde gerekenin yapılacağını ifade etmek istiyorum.

Şu an tutuklu cezaevinde biliyorsunuz. O adli bir kısmıdır. Deliller toplanacaktır. İlerki sorgulamada daha teknik ve somut deliller ortaya çıktıktan sonra onlar sorulacaktır. Daha o aşamaya gelmiş değiliz.

İlişkili olduğunu düşündüğümüz kişiler var ama hukuken kesin bir delil olmadığı için şu suçlu bu suçlu demek istemiyorum.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ TAHMİN EDİYORUZ

Boğarak öldürülme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Çok acı bir şekilde. Tıbbi işlemler yapılmadan kesin olduğunu söylemek imkansız. Cinsel istismar konusunda ise adli tıp ve otopsi sonucunu beklemek lazım. O konuda şu an bir bulgu yok.

KATİL ZANLISININ KİŞİLİK BOZUKLUĞU OLABİLİR

Bavuldur, başka şahıslardır. Kamuoyuna asılsız bilgilerin yayılmasını tasnif etmiyoruz. Bunlara itibar edilmemesini de rica ediyoruz.

Zanlı ile ailenin aynı köyde aynı komuşuluk ilişkileri var. İş de vermiş olabilir. Arada bir husumet kavga yok. Nedeni kişilik bozukluğu olabilir. Şu an bizim tespit ettiğimiz bir husus yok.