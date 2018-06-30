Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'da kaybolan müzisyen Metin Kor'un, cesedi kaybolduğu bölgeye yaklaşık 1 km uzaklıkta bulunan Subaşı Yaylasında bir kayanın dibinde bulundu. Kor'un 8 metre yüksekteki kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği belirlendi.

8 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU

İstanbul'dan 20 Haziran'da geldiği Kaş'ta bir gün konaklayan, daha sonra aracıyla kamp yapmak için Gömbe Yaylası'ndaki İkiz Göller mevkisine giderek çadır kuran ve Metin Kor'dan bir daha haber alınamadı.

CESEDİ ÇIPLAKTI

Kor'un bulunması için bölgede yapılan çalışmaların 7'nci gününde, kamp alanına yakın Subaşı Yaylası'nda AFAD ekipleri tarafından üzeri çıplak bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin Metin Kor'a ait olduğu kesinleşti.

KAYANIN DİBİNDE BULUNDU

Kor'un bir kayanın dibinde bulunduğu ve 8 metre yüksekteki kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.