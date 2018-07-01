Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Wikipedia açıldı mı? Vikipedi Türkiye açıldı mı? sorularının cevapları haberimizin detayında. Türkiye'de 427 gündür erişim engeli bulunan dünyaca ünlü ansiklopedi sitesi Wikipedia, açıldı mı? Dünyanın en büyük dijital ansiklopedisi olan Wikipedia'nın erişiminin açılmasının ardından, Wikipedia nedir, Vikipedi ne işe yarar? sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. Peki Dünyanın en büyük internet ansiklopedisi olarak bilinen Wikipedia sitesine Türkiye'den erişim açıldı mı, Vikipedi Türkiye açıldı mı? İşte detaylar...

Wikipedia nedir?

2001 yılında kurulan Wikipedia, kullanıcılar tarafından ortaklaşa oluşturulan ve birçok dilde içeriğin olduğu ücretsiz bir internet ansiklopedisi olarak internetin en çok ziyaret edilen web siteleri arasında yer alıyor.